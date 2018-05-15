МИД Украины выразил протест России

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МИД Украины выразил протест в связи с открытием Крымского моста 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием Крымского моста.
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с открытием моста через Керченский пролив и в очередной раз подчёркивает противоправность строительства Россией этого инфраструктурного объекта без согласия Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно заявлению, такие действия «противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной».
15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста.
Автомобильное движение по мосту откроется 16 мая в 05:30.
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