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Волкер назвал условия своего визита в ДНР и ЛНР
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Волкер назвал условия своего визита в ДНР и ЛНР 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условия своего визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
«Я бы с большим удовольствием отправился туда, когда там будет восстановлен мир и будет восстановлен украинский контроль, всё снова станет частью Украины… Чего я не хочу делать — это давать любые поводы, чтобы легитимизировать так называемые «политические образования» так называемой «народной республики», которые не должны бы были существовать», — сказал он на брифинге.
Дипломат отметил, что условия для восстановления мира могут быть созданы за счёт введения миссии ООН.
«Мы хотим, чтобы Россия серьёзно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться или с Сурковым, или с кем-то другим», — добавил Волкер.
Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина».
Ранее стало известно, что Волкер 14 мая посетит Донбасс.
В начале марта американский дипломат заявил, что ДНР и ЛНР необходимо «расформировать».
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