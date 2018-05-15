Волкер назвал условия своего визита в ДНР и ЛНР

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условия своего визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. «Я бы с большим удовольствием отправился туда, когда там будет восстановлен мир и будет восстановлен украинский контроль, всё снова станет частью Украины… Чего я не хочу делать — это давать любые поводы, чтобы легитимизировать так называемые «политические образования» так называемой «народной республики», которые не должны бы были существовать», — сказал он на брифинге. Дипломат отметил, что условия для восстановления мира могут быть созданы за счёт введения миссии ООН «Мы хотим, чтобы Россия серьёзно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться или с Сурковым, или с кем-то другим», — добавил Волкер. Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее стало известно, что Волкер 14 мая посетит Донбасс. В начале марта американский дипломат заявил, что ДНР и ЛНР необходимо «расформировать».