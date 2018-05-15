Посольство России призвало Украину прекратить насилие над СМИ

Посольство России направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина с требованием прекратить насилие над СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина проходит обыск. Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что журналиста подозревают в государственной измене.

"Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов", — говорится на сайте ведомства.