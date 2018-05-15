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Посольство России призвало Украину прекратить насилие над СМИ
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Посольство России призвало Украину прекратить насилие над СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Посольство России направило ноту протеста в связи с обысками в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина с требованием прекратить насилие над СМИ, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина проходит обыск. Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что журналиста подозревают в государственной измене.
"Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов", — говорится на сайте ведомства.
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