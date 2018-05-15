В МИД отреагировали на ситуацию с РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за строительство Крымского моста. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.

"Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, мы будем требовать доступа к нашим гражданам", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой.

"Для меня это, честно говоря (ситуация с журналистами РИА Новости Украина в Киеве — ред.), к огромному сожалению, не удивительно", — добавил министр.

Он отметил, что это «далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность».