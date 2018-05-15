Ещё
Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за задержания журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за задержания журналиста 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Посольство России в Киеве направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Украины в связи с ситуацией вокруг информагентства РИА Новости Украина. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
Напомним, что во вторник утром СБУ провела обыски в киевском офисе агентства, а руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан около своего дома в украинской столице.
В ноте российская сторона требует выпустить журналиста, расследовать обстоятельства инцидента и разобраться с превышением полномочий сотрудниками СБУ. От международных организаций на Смоленской площади также ждут официальной реакции на случившееся. Дипломаты напоминают, что Москва не раз призывала киевские власти прекратить давление на журналистов, работающих в российских СМИ, и не препятствовать их работе в нарушение международных обязательств, которые взял на себя Киев.
Российская Газета: последние новости
"Патрульная полиция Крыма" начала работу на Украине МИД: Кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась Порошенко в Германии заказал рагу из бычьих хвостов
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста852
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко76
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой5
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение