Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за задержания журналиста 

Посольство России в Киеве направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Украины в связи с ситуацией вокруг информагентства РИА Новости Украина. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
Напомним, что во вторник утром СБУ провела обыски в киевском офисе агентства, а руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан около своего дома в украинской столице.
В ноте российская сторона требует выпустить журналиста, расследовать обстоятельства инцидента и разобраться с превышением полномочий сотрудниками СБУ. От международных организаций на Смоленской площади также ждут официальной реакции на случившееся. Дипломаты напоминают, что Москва не раз призывала киевские власти прекратить давление на журналистов, работающих в российских СМИ, и не препятствовать их работе в нарушение международных обязательств, которые взял на себя Киев.