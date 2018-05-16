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МИД РФ направил Киеву две ноты протеста в связи с задержанием журналиста
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МИД РФ направил Киеву две ноты протеста в связи с задержанием журналиста 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Москва направила Киеву две ноты протеста в связи с задержанием главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Достаточно тревожные ноты", — сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, слова которого приводит ТАСС.
15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Также правоохранители задержали Вышинского. Его обвинили в государственной измене.
Как заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона сделает все, чтобы главного редактора информагентства осовбодили.
Евросоюз, в свою очередь, раскритиковал Киев за задержание Вышинского.
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