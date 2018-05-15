Слуцкий призвал ПА ОБСЕ осудить притеснение русскоязычных СМИ на Украине

"Вопиющая ситуация с задержанием руководителя «РИА Новости — Украина» в Киеве Кирилла Вышинского. Это очередной откровенный произвол. Действия украинских властей идут полностью вразрез с нормами международного права и в первую очередь с принципами свободы слова", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Глава комитета обратил внимание, что это не первый случай притеснения представителей русскоязычной прессы. «Но в этот раз мы наблюдаем абсолютно неприемлемый и агрессивный способ давления на СМИ. Развязана настоящая охота на ведьм в худших традициях тоталитарных режимов», — добавил он.

При этом глава комитета указал, что «Запад последовательно остается в стороне от происходящего на Украине».