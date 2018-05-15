Слуцкий призвал ПА ОБСЕ осудить притеснение русскоязычных СМИ на Украине 

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что задержание руководителя "РИА Новости — Украина" в Киеве Кирилла Вышинского должно быть расценено как давление на СМИ и получить соответствующую реакцию международных парламентских структур.
"Вопиющая ситуация с задержанием руководителя «РИА Новости — Украина» в Киеве Кирилла Вышинского. Это очередной откровенный произвол. Действия украинских властей идут полностью вразрез с нормами международного права и в первую очередь с принципами свободы слова", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.
Глава комитета обратил внимание, что это не первый случай притеснения представителей русскоязычной прессы. «Но в этот раз мы наблюдаем абсолютно неприемлемый и агрессивный способ давления на СМИ. Развязана настоящая охота на ведьм в худших традициях тоталитарных режимов», — добавил он.
При этом глава комитета указал, что «Запад последовательно остается в стороне от происходящего на Украине».
"Абсолютно согласен с тем, что мировое сообщество должно адекватно отреагировать на сформировавшуюся политику по притеснению русскоязычных СМИ на Украине. Мы со своей стороны продолжим поднимать эту тему во всех международных парламентских организациях. Уверен, что на летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине делегация РФ выступит с призывом осудить задержание российских журналистов", — заключил Слуцкий.