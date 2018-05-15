Ещё
Представитель РИА «Новости Украина» вышел на связь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава представительства РИА «Новости Украина» вышел на связь 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Руководитель представительства РИА «Новости Украина» россиянин Андрей Бородин, пропавший во вторник в ходе обысков в офисах агентства и у его сотрудников, и чьи документы опубликовал генпрокурор Украины Юрий Луценко, вышел на связь с редакцией и рассказал о следственных действиях в его доме.
«Только что закончился обыск, он длился 11 часов. У меня конфисковали все мобильные средства связи, компьютеры, планшеты и так далее», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что в начале следующей недели ему нужно явиться на допрос.
Ранее стало известно, что глава представительства РИА «Новости на Украине» Андрей Бородин не выходит на связь. В то же время фото его документов опубликовал в Facebook украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Во вторник в офисе РИА «Новости Украина» прошел обыск, который длился восемь часов. Силовики задержали журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому предъявили обвинения в госизмене.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста В «патрульную полицию Крыма» набрали командированных со всей Украины Савченко заявила о готовности отсидеть 22 года в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу699
Путин утвердил новый кабмин105
Следующий удар РФ и другие события дня35
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку89
Лоза ополчился на Самойлову75
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение