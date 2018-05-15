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Большую часть переселенцев в Орловскую область составили граждане Украины
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Большую часть переселенцев в Орловскую область составили граждане Украины 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
В Орловскую область за четыре года переселилось более 3,5 тысяч соотечественников из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба правительства.
Программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, действует в регионе с 2014 года. До 2020 года госпрограммой предусмотрено вселение на территорию области 2085 граждан из сопредельных государств.
Объем финансирования составит более 10 млн рублей. В настоящее время область значительно превысила плановые показатели. С начала действия программы количество переселившихся соотечественников составляет 3652 человека, из них 1537 — участники программы, 2115 — члены их семей.
Более 81% участников госпрограммы являются гражданами юго-восточной Украины, затем следуют переселенцы из Молдовы, Киргизии, Казахстана и Армении. Более 38% переселенцев имеют высшее образование, около 40% — специалисты со средне-профессиональным образованием.
Для оказания поддержки соотечественникам в жилищном обустройстве оказывается содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения, в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность.
С 2015 года, на реализацию программы выделено 6160,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета — 3562,4 тыс. рублей, областного бюджета — 2597,8 тыс. рублей.
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