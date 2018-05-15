Большую часть переселенцев в Орловскую область составили граждане Украины

Орловскую область за четыре года переселилось более 3,5 тысяч соотечественников из ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба правительства.

Программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, действует в регионе с 2014 года. До 2020 года госпрограммой предусмотрено вселение на территорию области 2085 граждан из сопредельных государств.

Объем финансирования составит более 10 млн рублей. В настоящее время область значительно превысила плановые показатели. С начала действия программы количество переселившихся соотечественников составляет 3652 человека, из них 1537 — участники программы, 2115 — члены их семей.

Киргизии, Казахстана и Более 81% участников госпрограммы являются гражданами юго-восточной Украины , затем следуют переселенцы из Молдовы Армении . Более 38% переселенцев имеют высшее образование, около 40% — специалисты со средне-профессиональным образованием.

Для оказания поддержки соотечественникам в жилищном обустройстве оказывается содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения, в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность.

С 2015 года, на реализацию программы выделено 6160,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета — 3562,4 тыс. рублей, областного бюджета — 2597,8 тыс. рублей.