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Миронов призвал жёстко отреагировать на задержание журналистов в Киеве
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Миронов призвал жёстко отреагировать на задержание журналистов в Киеве 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Россия обязана адекватно и жёстко отреагировать на действия СБУ в отношении РИА «Новости Украина». Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Это полный беспредел и нарушение всего, что только возможно. Я считаю, что наша страна должна отреагировать адекватно и жёстко», — сказал он.
По его словам, Россия может, как в случае с высылкой дипломатов, действовать зеркально.
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА «Новости Украина» 15 мая, после чего журналистка, бывшая в помещении, перестала выходить на связь. Кроме того, в Киеве был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский.
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