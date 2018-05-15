Миронов призвал жёстко отреагировать на задержание журналистов в Киеве

«Это полный беспредел и нарушение всего, что только возможно. Я считаю, что наша страна должна отреагировать адекватно и жёстко», — сказал он.

По его словам, Россия может, как в случае с высылкой дипломатов, действовать зеркально.

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА «Новости Украина» 15 мая, после чего журналистка, бывшая в помещении, перестала выходить на связь. Кроме того, в Киеве был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский.