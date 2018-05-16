Порошенко остановит только крепкий удар по зубам

«Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что безусловно — Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал он.

Песков также добавил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Речь идет об инциденте с сотрудниками РИА «Новости Украина ».

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис агентства и провели обыск, который продолжался около восьми часов. При этом в ведомстве уточнили, что визит спецслужб прошел в рамках следственных действий в отношении медиа, «подконтрольных России». В тот же день стало известно о задержании руководителя СМИ Кирилла Вышинского, которого теперь подозревают в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса.

Как сообщил журналистам адвокат Вышинского, для избрания меры пресечения власти начали этапирование его клиента из Киева в Херсон , где расположен офис украинской прокуратуры «Автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского.

По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, «именно Вышинский и подконтрольные ему журналисты оправдывали аннексию Крыма ». Он также утверждает, что за это Вышинского наградили «закрытым указом Путина», а сам он ежемесячно получал из России по 53 тысячи евро.

Представитель СБУ также отметил, что более двух десятков сотрудников РИА «Новости Украина» будут проходить по делу Вышинского в качестве свидетелей.

Сотрудники спецслужбы также провели обыск в квартирах корреспондента РИА «Новости Украина» Людмилы Лысенко и главы представительства этого агентства Андрея Бородина , оба были вызваны на допрос в СБУ. Бородин позже рассказал, что у него дома много часов велись следственные действия, при этом его не задерживали и не предъявляли обвинений.

МИД РФ действия Киева в отношении сотрудников СМИ сочли произволом. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.

В ЕС уже заявили, что признают право государств на обеспечение своей безопасности, но это должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод.

«Нам известно о деле, на которое вы ссылаетесь. ЕС придает огромное значение свободе выражения мнений и СМИ. ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека», — цитирует РИА «Новости» неназванного представителя Евросоюза.

Отметим, что Вышинский, скорее всего, обладает двойным гражданством.

«Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство», — сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко . Он также добавил, что сейчас уполномоченные органы рассматривают вопрос о лишении Кирилла Вышинского украинского гражданства, однако, по его мнению, журналиста «лучше судить как гражданина Украины».

«Его задержали в качестве украинского гражданина. Посольство находится в контакте с соответствующими властями Украины. Мы знаем, что задержанный этапирован в Херсон, и у нас есть соответствующие полномочия у нашего генконсула в Одессе. Будем разбираться и держать вас в курсе», — рассказал журналистам заместитель главы российского МИД Григорий Карасин

По словам политолога Ивана Лизана, максимум, что можно предпринять — это арестовать нескольких украинских журналистов в России и создать за счёт этого «фонд» для обмена.

— Это если рассуждать в относительно правовой категории, примерно, как сделали после захвата Киевом судна «Норд» с крымскими моряками. Если же обращаться к практике «передовых» демократий мира, в частности Израиля , то впору бы уже отправить группу спецназа на Украину, но на такой шаг, понятно, никто не пойдёт. Так что, полагаю, стороны будут просто готовиться к обмену.

«СП»: — В СБУ утверждают, что Вышинский имеет двойное гражданство, при этом разбираться с ним будут как с гражданином Украины. Как можно России защитить своего гражданина, который является еще и гражданином Украины, и которого хотят судить именно как гражданина Украины?

— Только выменять его. Киев такими действиями показывает, что паспорт гражданина РФ не значит ровным счётом ничего. Отвечать на такие действия, полагаю, нужно комплексно. Во-первых, выменять всех арестованных на Украине журналистов, которых киевская власть отправила за решётку, независимо от их гражданства. Во-вторых, помочь им и их семьям начать новую жизнь в России. В противном случае, украинские чиновники будут правы: паспорт гражданина РФ не стоит ничего, а работать с Россией опасно не столько потому, что арестуют, сколько потому, что бросят и забудут.

— Порошенко нужна хоть какая-то медийная «перемога», в противном случае он бы не открывал фельдшерско-акушерские пункты в селе под Киевом, что явно не соответствует масштабу деятельности, которой должен заниматься президент. А так Порошенко получает козырь для торга с Москвой по вопросу обмена. Проще говоря, Вышинский и все, кто оказался в украинских СИЗО по политическим причинам — заложники, на которых будет пиариться Порошенко.

«СП»: — В ЕС заявили, что признают право государств на обеспечение своей безопасности, но это должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод. Как понимать этот ответ? Помощи от международного сообщества ждать не приходится?

— ЕС не нашёл в себе смелости сказать что-либо против Киева и отделался дежурным, ничего не значащим, заявлением. Вашингтон же и вовсе одобрил арест Вышинского и разгром РИА «Новости Украина».

«СП»: — Что, по-вашему, стоит за делом Вышинского? Чего от него хотят добиться?

— Полагаю, тут три момента. Первый — формирование фонда для обмена. Второй — зачистка информационного пространства перед выборами (не важно, очередными или внеочередными). Третий — нужно же чем-то заниматься прокуратуре АРК. Крым она не контролирует, базируется на Украине, потому и занимается политическими репрессиями и зачисткой информационного пространства.

Главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов считает, что от Вышинского лично добиться ничего не хотят, иначе это пытались бы сделать раньше и совсем не таким способом.

— Но Вышинский не просто российский журналист, а официальный представитель государственного СМИ на Украине. То есть лицо, защищенное массой международных соглашений, обеспечивающих работу журналиста, плюс представитель государства, пусть и без дипломатического статуса. Это, конечно, удар по государственному престижу, и я не думаю, что эта акция не была согласована СБУ с американцами — это структура находится под непосредственным управлением ЦРУ как минимум со времен Турчинова, который возглавлял ее еще во времена Ющенко.

«СП»: — Почему это происходит сейчас? На Украине все последние четыре года преследуют журналистов, но до обвинения в госизмене пока не доходило…

— Как почему? Путин же лично открыл Крымский мост на «КамАЗе» , несмотря на довольно-таки громкий визги дипломатических структур Евросоюза и Госдепартамента США . Все обратили внимание на статью в ультраконсервативном американском СМИ, где автор с фамилией Роган, то есть самой знатной фамилии Франции , предлагает украинским ВВС разбомбить мост. Это заметили все, но подтекста не поняли — речь идет о государственном престиже Украины и отчасти о престиже объединенного Запада, который на это тоже в некотором смысле «заложился». И вот мост открыт — это пощечина всем. И асимметричный ответ не заставил себя ждать. Как всегда, на уровне, который доступен Украине — подложить под дверь какашку.

«СП»: — Каким может быть ответ, анонсированный Песковым?

— Ответ должен быть обязательно, и я еще вчера об этом написал — российские государственные медиа не должны вообще работать на Украине. Разве работало ТАСС в нацистской Германии во время войны? Украина давно объявила, что оценивает отношения с Россией, как войну. А мы делаем вид, что у нас мир. Россотрудничество в Киеве работает, государственные медиа, российские банки. До каких пор? Дождемся, что будет, как в Ливии , где американского посла изнасиловали и перерезали горло. Это государство «404», с ним не может быть никаких отношений, кроме тех, что формируются через прорезь прицела. Люди — другое дело, отношения с людьми один вопрос, а отношения с государством — совершенно иной.

«СП»: — Как на судьбу Вышинского может повлиять его двойное гражданство?

— Тут надо бы помнить, что, работая в иностранном государстве, надо как минимум знать его законы. Украина не признает двойного гражданства и никогда не признавала. Если российский гражданин, не отказываясь от своего гражданства, приобретает еще и украинское, то оно считается на Украине недействительным с момента его получения. Если российское гражданство получает украинский гражданин, то он совершает административное правонарушение, довольно серьезное — и его российский паспорт на Украине просто бумажка, вдобавок, подтверждающая факт правонарушения.

В случае Вышинского, надо понимать, российский паспорт является дополнительным аргументом в деле о госизмене. Ну представьте, что году в 1975-м у советского гражданина нашли бы американский паспорт… Современная Россия двойное гражданство признает, и у нас хоть десять паспортов — проблем никаких. Ну а господин Вышинский, видимо, расслабился, решил, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Так и есть, но не для него.

«СП»: — Остановится ли Киев на этом? Или можно ждать ужесточения репрессий в отношении СМИ?

— Я бы поставил вопрос по-другому. Надо ли дожидаться новых репрессий в отношении СМИ на Украине или провести срочную эвакуацию, и не только СМИ, но и других российских структур? Это, в конце концов, просто негуманно. Как в глаза смотреть женам и детям? Хотя кого это у нас когда останавливало? Помню, еще в конце 80-х начальник вручал мне новое удостоверение со словами: «Вы едете в страну, в которой сейчас идет война. Так что, может, и не увидимся…».

Кризис на Украине: Россия может ответить зеркально на задержание журналистов на Украине