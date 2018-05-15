МИД ответил на призыв Климкина не посещать Чемпионат мира в России

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинцев не посещать чемпионат в России. По утверждению украинского ведомства, пребывание граждан Украины на территории РФ якобы «связано с серьезными угрозами для личной безопасности».

В ответ на это российский МИД в своем Twitter написал, что в России будут рады видеть на чемпионате всех болельщиков, включая украинцев.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших 🇺🇦сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв 😉 pic.twitter.com/BSIjGeLBHf

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 мая 2018 г.

​"Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте", — написал МИД РФ, продублировав запись на украинском языке.