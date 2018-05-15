Ещё
«Ближе к России»: советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ближе к России»: советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1% мая — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Александр Пасхавер согласился с утверждением украинского писателя Василия Шкляра, назвавшего крымчан «природными россиянами». Об это сообщает obozrevatel.com.
Ранее Шкляр заявил, что жители полуострова находятся «в эйфории от того, что живут в России». Он также отметил, что Крым никогда по-настоящему не был частью Украины, а попытки «вернуть» его обратно безрезультативны.
"Конечно, именно в Крым, в отличие от Донбасса, на протяжении десятилетий заселялись отставники и их семьи со всего Советского Союза, поэтому там действительно население может относиться к Украине, не скажу, что с ненавистью, но они могут себя чувствовать ближе к России. Это правда, да", — заявил Пасхавер.
В последнее время на Украине все чаще звучит мнение, что Крым всегда был и должен оставаться частью России. Так, например, главный редактор одесского онлайн-издания «Таймер» Юрий Ткачев ранее заявил, что Киев не в состоянии финансово обеспечивать полуостров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Савченко сомневается, что ее включат в список на обмен пленными в Донбассе На Украине появилась "патрульная полиция Крыма" Сенатор: Киев нашел площадку, где может рассчитывать хоть на какой-то успех
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста102
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку63
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке86
Украине пригрозили черным списком Европы11
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение