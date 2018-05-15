«Ближе к России»: советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму

Ранее Шкляр заявил, что жители полуострова находятся «в эйфории от того, что живут в России ». Он также отметил, что Крым никогда по-настоящему не был частью Украины, а попытки «вернуть» его обратно безрезультативны.

"Конечно, именно в Крым, в отличие от Донбасса, на протяжении десятилетий заселялись отставники и их семьи со всего Советского Союза, поэтому там действительно население может относиться к Украине, не скажу, что с ненавистью, но они могут себя чувствовать ближе к России. Это правда, да", — заявил Пасхавер.

В последнее время на Украине все чаще звучит мнение, что Крым всегда был и должен оставаться частью России. Так, например, главный редактор одесского онлайн-издания «Таймер» Юрий Ткачев ранее заявил, что Киев не в состоянии финансово обеспечивать полуостров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.