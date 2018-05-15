Лебедев: «Запрет на показ ЧМ на Украине? Там половина депутатов должна в тюрьме сидеть»

«Чушь полная, МИД Украины специально делает подобные заявления с целью попробовать полить воду на английскую мельницу, которая тоже заявляет о якобы каких-то возможных нарушениях во время ЧМ. Не будет никаких нарушений, тем более украинский народ это не украинская власть, которая правит страной, а это близкий российскому народу по духу, по местоположению, по языку, по внешнему виду, по всем признакам. Десятки тысяч украинцев работают на территории России, у сотен тысяч россиян родственники проживают на Украине, поэтому ближе народа, чем украинский, у России нет, и совершенно смело и спокойно мы всех приглашаем приехать на чемпионат мира по футболу. Уверен, для всех будет организован достойный прием.

А МИДу Украины можно посоветовать только потерпеть, им осталось быть у власти до следующего года. Мы уверены, что народ Украины больше не изберет того президента, который сейчас у власти, и соответственно вместе с ним уйдут и те лица, которые что-то там тявкают. Это излишнее внимание к себе, их стали забывать, потому что внимание сейчас переключилось на Сирию , на Иран , потом на Южную Корею . Украина уже никому не интересна, а деньги нужны, внимание нужно, поддержка какая-то нужна. Поэтому, выступая против России, они этим напоминают, что, мол, посмотрите, мы еще здесь, мы еще живы.