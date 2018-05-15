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Лебедев: «Запрет на показ ЧМ на Украине? Там половина депутатов должна в тюрьме сидеть»
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Лебедев: «Запрет на показ ЧМ на Украине? Там половина депутатов должна в тюрьме сидеть» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал заявления МИДа Украины о призыве всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира.
«Чушь полная, МИД Украины специально делает подобные заявления с целью попробовать полить воду на английскую мельницу, которая тоже заявляет о якобы каких-то возможных нарушениях во время ЧМ. Не будет никаких нарушений, тем более украинский народ это не украинская власть, которая правит страной, а это близкий российскому народу по духу, по местоположению, по языку, по внешнему виду, по всем признакам. Десятки тысяч украинцев работают на территории России, у сотен тысяч россиян родственники проживают на Украине, поэтому ближе народа, чем украинский, у России нет, и совершенно смело и спокойно мы всех приглашаем приехать на чемпионат мира по футболу. Уверен, для всех будет организован достойный прием.
А МИДу Украины можно посоветовать только потерпеть, им осталось быть у власти до следующего года. Мы уверены, что народ Украины больше не изберет того президента, который сейчас у власти, и соответственно вместе с ним уйдут и те лица, которые что-то там тявкают. Это излишнее внимание к себе, их стали забывать, потому что внимание сейчас переключилось на Сирию, на Иран, потом на Южную Корею. Украина уже никому не интересна, а деньги нужны, внимание нужно, поддержка какая-то нужна. Поэтому, выступая против России, они этим напоминают, что, мол, посмотрите, мы еще здесь, мы еще живы.
Хотят запретить показ чемпионата мира на Украине? Вы видели состав этой рады? Там половина депутатов должна была давно уже в тюрьме сидеть, а они депутатами стали, поэтому не надо вообще слушать, что они заявляют», — сказал Лебедев беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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