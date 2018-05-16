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В ДНР поддержали предложение развести силы в районе фильтровальной станции
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В ДНР поддержали предложение развести силы в районе фильтровальной станции 

РИА Новости 5 часов назад
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенной ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске поддержали предложение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развести силы и средства в районе Донецкой фильтровальной станции.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Ранее в оперативном командовании ДНР и в представительстве республики в СЦКК неоднократно заявляли о трудной ситуации с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции.
"Представители республики в очередной раз предложили пакет мер по стабилизации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, поддержав предложение СММ ОБСЕ развести силы и средства в радиусе одного километра", — заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, комментируя ход переговоров в рамках подгруппы по безопасности.
Кроме того, представитель ведомства отметил, что для того, чтобы исключить саботирование данного процесса со стороны Киева, необходима «дорожная карта», в которой должен быть отмечен механизм привлечения к ответственности виновных в нарушениях. В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что со стороны республики будут выполнены все взятые обязательства.
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