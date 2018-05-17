ДНР: Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил журналистам, что украинские силовики выпустили по району Донецкой фильтровальной станции 40 ракет РСЗО «Град».

Как уточняется, силовики открыли огонь по направлению Ясиноватая с 20:00 по московскому времени. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции, было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.

В представительстве ДНР в СЦКК подчеркнули, что, несмотря на переговоры в Минске , которые касаются обострения ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции, официальный Киев по-прежнему продолжает игнорировать попытки международного сообщества разрешить вопрос дипломатическим путем.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.