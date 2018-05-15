СБУ подозревает руководителя «РИА Новости Украина» в подрывной деятельности против Украины

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко , передает телеканал «112. Украина».

По его словам, сегодня сотрудники СБУ и прокуратуры АР Крым провели 5 санкционированных обысков в офисах и по домашним адресам.

«Основанием была оперативная информация о целенаправленной деятельности РФ по привлечению журналистов граждан Украины к проведению подрывной информационной деятельности против нашего государства», — сказал Кононенко.

Он отметил, что «и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание выехать в АР Крым для проведения подрывных информационных акций».

«Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали присоединение Крыма к России. Именно за эту деятельность Вышинский награжден государственной наградой РФ закрытым указом президента России медалью «За возвращение Крыма»», — сказал Кононенко.

Он также добавил, что после возвращения из России на Украину Вышинский совместно с несколькими журналистами вел деятельность «по поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР».

По словам Кононенко, за это Вышинский получал финансирование из России.

«В настоящее время предварительная квалификация уголовного преступления ч. 1 ст. 111, это государственная измена. Те вещи, которые были предъявлены сегодня, те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность против Украины мы обнаружили и изъяли», — заявил Кононенко.