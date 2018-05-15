На Украине назвали причину недолговечности Крымского моста

Крымский мост не сможет устоять, поскольку построен на «бесправии, агрессии и преступных деяниях». Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

«Вопрос не в геологии и технологиях — мост, который построен на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять», — написала она.

Зеркаль заявила, что Крымский мост был построен на украинской земле вопреки воле Украины и ведет из страны-оккупанта на оккупированные территории.

«Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство является лишь приложением к главному — без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще», — говорится в сообщении.

Представительница МИД напомнила, что Украина подала в Международный арбитражный суд в Гааге , поскольку строительство моста, по мнению украинских властей, нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, а также двусторонние договоренности между Москвой и Киевом.