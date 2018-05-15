Ещё
На Украине назвали причину недолговечности Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине назвали причину недолговечности Крымского моста 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост не сможет устоять, поскольку построен на «бесправии, агрессии и преступных деяниях». Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.
«Вопрос не в геологии и технологиях — мост, который построен на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять», — написала она.
Зеркаль заявила, что Крымский мост был построен на украинской земле вопреки воле Украины и ведет из страны-оккупанта на оккупированные территории.
«Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство является лишь приложением к главному — без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще», — говорится в сообщении.
Представительница МИД напомнила, что Украина подала в Международный арбитражный суд в Гааге, поскольку строительство моста, по мнению украинских властей, нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, а также двусторонние договоренности между Москвой и Киевом.
Ранее во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста, проехав за рулем КаМАЗа во главе колонны из 30 машин.
Комментарии3  Ещё 121 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу305
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста930
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку78
Следующий удар России, чудо на Крымском мосту и другие события дня4
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение