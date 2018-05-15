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Пляски перед Волкером или месть за Крымский мост: соцсети о задержании Вышинского
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Пляски перед Волкером или месть за Крымский мост: соцсети о задержании Вышинского 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Главред издания Страна.ua Игорь Гужва считает, что СБУ надо было выполнить план по «свободе слова» за 2018 год.
Экс-министр юстиции Елена Лукаш уверена, что журналиста арестовали за правду, а не за госизмену.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не сомневается, что украинские власти не могли спокойно отреагировать на открытие моста через Керченский пролив
Гендиректор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев также считает, что задержание Вышинского планировалось аккурат к открытию Крымского моста.
Однако Крымский мост от этого не падет, отмечает эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.
Соцсети полнятся едкими комментариями о нечуванной свободе слова на Украине.
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что таким образом Порошенко демонстрирует свою антироссийскую позицию перед представителем Госдепа Куртом Волкером.
При нынешней власти жертвой может стать абсолютно любое СМИ, уверен украинский журналист Вячеслав Чечило.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник призвал международные организации обратить внимание на зачистку неугодных СМИ на Украине.
Украинский политолог Сергей Белашко размышляет, кто может стать следующей жертвой режима.
При нынешней власти жертвой может стать абсолютно любое СМИ, уверен украинский журналист Вячеслав Чечило.
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