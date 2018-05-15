Симоньян: На Украине задержаны минимум четыре журналиста МИА «Россия Сегодня»

«Они ворвались с утра в редакции, в том числе в редакцию партнерской с нами организации „РИА Новости Украина“. Также, насколько мы сейчас можем судить, исходя из того, что они не выходят на связь, задержаны наши штатные сотрудники. Какова судьба четырех журналистов, нам на данный момент не известно», — приводит ее слова ТАСС

Симоньян также сообщила, что, по поступающей от адвокатов информации, их могут допрашивать в СБУ . «Нескольким людям мы не можем дозвониться, у них заблокированы телефоны, у нас есть информация, что они находятся на допросе в СБУ, и что будет с ними дальше — будут ли их пытать, дадут ли им сроки многолетние — мы этого пока не знаем», — отметила главный редактор МИА «Россия Сегодня»

Тем временем стало известно, что корреспондент РИА Новости Людмила Лысенко вышла на связь с редакцией. По ее словам, в ее квартире прошли обыски, в настоящее время они завершены, а ее саму «вызвали на допрос в СБУ в предстоящую пятницу». Другие детали раскрывать сотрудники СБУ ей запретили, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова действия Киева в отношении журналистов назвала подавлением инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов. «В последнее время отмечаем эскалацию репрессивных действий украинских властей в информационном поле: от нападений и депортации из страны российских и зарубежных журналистов до провокаций в отношении российских дипломатов на международных медийных площадках», — отметила Захарова.