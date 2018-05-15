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Москалькова просит обеспечить безопасность журналиста РИА Новости Украина
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Москалькова просит обеспечить безопасность журналиста РИА Новости Украина 

РИА Новости 1 час назад
ЯЛТА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить безопасность задержанному сотруднику РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и гарантировать соблюдение прав журналистов в стране.
Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.
"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать все возможное содействие в рамках вашего мандата с целью гарантировать возможность осуществления своей профессиональной деятельности, а также обеспечить безопасность Кирилла Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права", — говорится в обращении Москальковой, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем омбудсмена.
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