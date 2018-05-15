Ещё
Вассерман прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вассерман прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По словам эксперта, это логичное продолжение антироссийской политики украинских властей.
«Что касается именно налёта на редакцию РИА Новости, то тут Украина просто продолжает линию превращения себя в не-Россию и анти-Россию», — заявил Вассерман.
Он также сказал, что в настоящее время российская журналистка ближе к изначальному понятию свободы слова, поскольку в стране становится всё сложнее публично врать.
«Пусть государство за это и не карает, но техника разоблачения лжи со стороны общества уже отработана», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.
Также зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал в беседе с RT обыск в киевском офисе РИА Новости Украина.
RT на русском: последние новости
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста Савченко заявила о готовности отсидеть 22 года в российских тюрьмах В Совфеде оценили начало работы украинской патрульной полиции Крыма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста300
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке115
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение