Вассерман прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

По словам эксперта, это логичное продолжение антироссийской политики украинских властей.

«Что касается именно налёта на редакцию РИА Новости , то тут Украина просто продолжает линию превращения себя в не-Россию и анти-Россию», — заявил Вассерман.

Он также сказал, что в настоящее время российская журналистка ближе к изначальному понятию свободы слова, поскольку в стране становится всё сложнее публично врать.

«Пусть государство за это и не карает, но техника разоблачения лжи со стороны общества уже отработана», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.