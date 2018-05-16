«Протопал ногами»: глава Росавтодора пробежал весь Крымский мост

По его словам, сперва весь мост пешком прошла 8 мая 2018 года команда сотрудников, учасвовавших в приемке моста заказчиком — ФКУ «Упрдор „Тамань“. Тогда весь путь — все 19 км моста — занял у них около четырех часов.

»А я после 9 мая, после парада Победы, прилетел сюда и рано утром 10 мая не прошел, а пробежал мост за 1 час 44 минуты, — рассказал Роман Старовойт. — Поэтому я ногами протопал и визуально осмотрел весь мост».

По словам главы Росавтодора, это не составило для него большого труда, ведь он бегает марафоны с 1989 года и в качестве тренировки регулярно пробегает в Москве 10-15 км по набережной от «Москва-Сити» до «Лужников» и обратно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ