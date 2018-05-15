В ДНР посчитали бравадой заявление Луценко о планируемом «контрударе» Киева

Ранее на портале издания «Политнавигатор» было опубликовано заявление Луценко. По ее словам, «для согласования контрудара по врагу для защиты Украины идет уже не дни, не часы, а считанные минуты».

"Контрнаступление происходит тогда, когда противник наступает. Насколько мне известно, мы никуда не наступаем, поэтому это или бравада, и оговорка", — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Луценко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.