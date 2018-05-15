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В ДНР посчитали бравадой заявление Луценко о планируемом «контрударе» Киева
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В ДНР посчитали бравадой заявление Луценко о планируемом «контрударе» Киева 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики считает бравадой заявление представителя президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко о планируемом украинскими силовиками «контрударе» в Донбассе.
Ранее на портале издания «Политнавигатор» было опубликовано заявление Луценко. По ее словам, «для согласования контрудара по врагу для защиты Украины идет уже не дни, не часы, а считанные минуты».
"Контрнаступление происходит тогда, когда противник наступает. Насколько мне известно, мы никуда не наступаем, поэтому это или бравада, и оговорка", — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Луценко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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