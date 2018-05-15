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В СБУ заявили о пяти обысках в офисах РИА Новости Украина
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В СБУ заявили о пяти обысках в офисах РИА Новости Украина 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
СБУ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОВЕЛА 5 ОБЫСКОВ В ОФИСАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РИА НОВОСТИ УКРАИНА, ИЗЪЯТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
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