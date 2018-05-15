СБУ заподозрила журналиста Вышинского в госизмене

Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Вышинский ездил в Крым для "проведения подрывной деятельности". После возвращения на Украину он и еще несколько журналистов развернули кампанию по поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ведомстве утверждают, что Вышинский имеет двойное гражданство, но судить его будут как гражданина Украины.

"Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства", — сказал Кононенко.