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На Украине журналистов агентства РИА Новости-Украина подозревают в госизмене
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На Украине журналистов агентства РИА Новости-Украина подозревают в госизмене 

BFM.RU 8 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников агентства РИА Новости-Украина в государственной измене. Об этом заявил во вторник глава ГПУ Юрий Луценко, передает ТАСС.
«Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры (РИА Новости-Украина), участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство РФ, в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — государственная измена», — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее во вторник пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила о задержании главного редактора агентства РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. Позже стало известно об обысках в киевском офисе агентства и в квартире корреспондента Людмилы Лысенко.
По словам Гитлянской, СБУ также раскрыла деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые использовались «страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».
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