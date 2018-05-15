На Украине журналистов агентства РИА Новости-Украина подозревают в госизмене

Генпрокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников агентства РИА Новости-Украина в государственной измене. Об этом заявил во вторник глава ГПУ Юрий Луценко, передает ТАСС.

«Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры (РИА Новости-Украина), участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство РФ, в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК — государственная измена», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила о задержании главного редактора агентства РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. Позже стало известно об обысках в киевском офисе агентства и в квартире корреспондента Людмилы Лысенко.

По словам Гитлянской, СБУ также раскрыла деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые использовались «страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».