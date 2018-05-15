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Поклонская посоветовала Киеву создать полицию по Марсу и Венере
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Поклонская посоветовала Киеву создать полицию по Марсу и Венере 

ТВ Центр 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская прокомментировала создание на Украине полиции по Крыму, сообщает РИА Новости.
"Могу только посочувствовать человеку, которому пришла в голову такая идея. С таким же успехом можно скреативить полицию по Марсу или по Венере. Польза и выхлоп примерно сравнимые", — отметила политик.
15 мая на Украине приступил к работе отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю. Он будет в круглосуточном режиме контролировать приграничную зону, обеспечивать безопасность дорог, соединяющих материк с полуостровом.
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