Поклонская посоветовала Киеву создать полицию по Марсу и Венере

"Могу только посочувствовать человеку, которому пришла в голову такая идея. С таким же успехом можно скреативить полицию по Марсу или по Венере. Польза и выхлоп примерно сравнимые", — отметила политик.