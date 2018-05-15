Альтернатива для ЛДНР: Что придет на смену Нормандскому формату

Ангелой Меркель. По его словам, в таком же неактивном состоянии пребывает и нормандский формат. Хотя, в режиме двусторонних контактов Путин продолжает обсуждать проблемы, связанные с Украиной , с главами европейских стран. В качестве примера Песков указал на телефонные разговоры президента с Эммануэлем Макроном

То есть украинский вопрос не исключен из повестки дня, однако его, по всей вероятности, уже не имеет смысла пытаться продвигать в направлении поиска взаимоприемлемых решений в рамках как Нормандской четверки, так и переговоров по линии Сурков-Волкер. По крайней мере, пока. Москва не выходит из этих форматов совсем (как знать, может ситуация изменится и их снова можно будет задействовать), но дает понять, что использовать их на данном этапе считает нецелесообразным.

В целом, абсолютно ясно, почему. И в том, и в другом случае попытки сдвинуть ситуацию с мертвой точки раз за разом терпели фиаско. Нормандский формат, собиравшийся последний раз в 2016-м, тихо почил из-за того, что сам факт встречи Владимира Путина с Петром Порошенко выглядел бы очень странно из-за очевидной недоговороспособности последнего. Думаю, что в Кремле надеялись на то, что удастся договориться о размещении миротворческого контингента в зоне конфликта, подключив к переговорам Вашингтон, но формат Сурков-Волкер зашел в еще больший тупик. У спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера оказалось весьма странное представление о собственной дипломатической миссии. Вместо того чтобы пытаться двигаться по пути компромиссов, он устроил соревнование с официальным Киевом, чьи обвинения в адрес России окажутся более радикальными.

Из казусов можно припомнить заявление Волкера о том, что если русских на Украине где-то и притесняют, то только на территориях, контролируемых сепаратистами. Представитель Госдепа в многочисленных интервью СМИ упорно ретранслировал антироссийские мифы и фобии о российских вооруженных силах в Донбассе, которые необходимо вывести, и российской агрессии против Украины. Кроме того, он наотрез отказался рассматривать ЛНР как сторону переговоров, что сделало невозможным обсуждение вопроса о вводе миротворцев ООН по существу. Назначенец Вашингтона в итоге оказался также полностью недоговороспособен.

В результате и образовалась упомянутая Дмитрием Песковым пауза. Вдохнуть жизнь в сложившиеся переговорные конфигурации на данном этапе просто невозможно. Обсуждение конфликта с главами Франции Германии едва ли сможет как-то заметно повлиять на ход событий. Что же дальше?

На фоне сгустившихся слухов об отставке Владислава Суркова , подтвержденных, по данным РБК, пятью независимыми инсайдерскими источниками, а также близким к помощнику президента политологом Алексеем Чеснаковым, появляется перспектива каких-то существенных изменений политики Москвы на украинском направлении. На место Суркова прочат постпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича , которого Москва уже пыталась отправить на Украину в качестве посла. Тогда, как мы помним, Киев отказалась дать Бабичу агреман.

В условиях продолжающихся военных действий, постоянных обстрелов Донбасса и точечных попыток прорыва со стороны ВСУ на отдельных участках, назначение силовика на украинское направление было бы вполне логичным решением, поскольку, несмотря на то, что многие считают конфликт замороженным, под украинскими снарядами еженедельно гибнут и получают ранения жители отложившихся от Украины республик. Альтернативой усилиям достигнуть договоренностей о прекращении огня, отводе войск, принятии политических решений, которые позволили бы Донецку Луганску хоть как-то упорядочить свои отношения с Киевом, могло бы стать усиление обороноспособности мятежных территорий, с одной стороны, и их серьезный экономический рывок.

Если Москва сумела бы подтянуть республики хотя бы к нижнему пределу благосостояния собственных регионов, это стало бы мощнейшим аргументом в пользу того, что под фактическим протекторатом России бывшие украинские области могут не только кое-как выживать, пребывая в удушающих объятиях общей стагнации, но и успешно развиваться. Поскольку не удалось найти способов прямого или косвенного воздействия на Киев с целью принудить его к миру, единственным способом влияния на ситуацию становится конкретная, адресная помощь республикам, более жесткий контроль над происходящим там, формирование ребер жесткости в военной сфере и экономике.