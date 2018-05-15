Госдума назвала действия СБУ в отношении журналистов «националистической отрыжкой»

Во вторник член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Евгений Ревенко в эксклюзивном комментарии News.ruзаявил, что реакция международного сообщества на действия СБУ в отношении российских журналистов недостаточна.

«Они покрывают действия того режима, который сами поставили у власти. И все сейчас это наблюдают. Жесткий окрик из Вашингтона или Брюсселя способен был бы остановить эту вакханалию, но пока этого не происходит», — сказал Ревенко.

Как считает парламентарий, произошедшее является «националистической отрыжкой», которая особенно сильно проявилась после событий 9 мая, когда тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк».

«Журналисты, которые работали в эти дни, показали всё честно. Показали нам как тысячи и тысячи людей, несмотря на препятствия, приняли участие в акции», — считает он.

По его словам, он лично знает Кирилла Вышинского и с тревогой следит за информацией из Киева. Депутат рассчитывает, что журналист в скором времени будет освобожден. Парламентарий также обратил внимание, что речь идет об украинских гражданах.

Он также полагает, что журналисты стали едва ли не главным врагами нынешней украинской власти.

«Поскольку любое слово, которое не соответствует пропаганде, разрушает эту власть», —— подчеркнул Евгений Ревенко.