«Журналисты как свидетели»: Порошенко выдавливает российские СМИ из Украины по двум причинам

"Вторжение украинских силовиков в представительство российского СМИ в Киеве — абсолютно продуманная и хорошо спланированная акция. Она связана с тем, что перед властью страны стоит задача полностью ликвидировать присутствие в стране российских СМИ. Журналисты РФ — это свидетели действий украинских властей, экономической и политической ситуации в стране, пропагандистских акций и нарушений закона. Любые действия Киева тут же становятся достоянием российских граждан, также в СМИ РФ читают о событиях в своей стране на российских порталах и украинцы, а такая подача Киев совершенно не устраивает.

Первоочередная задача — СМИ РФ из Украины выжить. Но ликвидировать их напрямую, просто отняв возможность работать, режиму Порошенко сложно — там позиционируют себя правовым демократическим государством, разделяющим демократические ценности. Но выхода нет — приходится действовать полутеррористическими методами нацистских штурмовиков. Следующий шаг — уничтожение аппаратуры российских СМИ, чтобы выдавить их присутствие из информационного поля Украины хотя бы такими методами", — отмечает аналитик.

Сегодня утром в офис агентства «РИА Новости Украина» вошли люди в форме службы безопасности и домкратами в руках. Они позвонили в редакцию, а после находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила обыски и задержание руководителя офиса Кирилла Вышинского. Также в СБУ заявили о раскрытии на Украине медиаструктур «страны-агрессора» и наличии некой «обоснованной доказательной базы» для своих действий. Эти медиа якобы использовались «в рамках гибридной информационной войны против Украины».

"Не стоит забывать и о предвыборном факторе в действиях украинской власти — это вторая причина, почему Киеву неугодны российские СМИ. Порошенко намерен победить на выборах в конце марта 2019 года, и уже сейчас к этому активно готовится. К старту агитационной кампании информационное поле страны должно быть максимально зачищено от любых проявлений инакомыслия и альтернативных точек зрения. Даже намека на негатив в адрес Порошенко и его режима быть не должно. Равно как недопустимо объективное освещение фактов — в нынешней ситуации оно тоже больно ударит по рейтингам действующего президента.

С 2014 года российские СМИ вынуждены посылать корреспондентами на Украину исключительно девушек — в отношении мужчин Киев сразу выдвигал подозрения, будто они едут воевать в Донбасс или иным образом бороться с режимом Порошенко. Впрочем, эта власть и ее националисты избивала даже девушек-журналистов, арестовывали их. Мы каждый раз фиксируем, что давление становится все более радикальным — еще недавно журналистов РФ лишь высылали из страны, сейчас уже вводят в обыденность аресты и обыски", — подчеркивает специалист.

Имидж «демократического государства»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ. В противном случае, по его словам, вопрос будет поднят на уровне международных структур, в том числе в ОБСЕ . Киселев подчеркнул: это «уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов». «В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», — сказал он.

Месяц назад Киев выдворил за пределы Украины журналистов «России» и Первого канала Валентину Соловьеву Ольгу Юрьеву — им запретили въезд в страну сроком на три года. В начале ноября 2017 на Украину не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова , его сняли с поезда «Москва-Одесса» и запретили ему доступ в государство на пять лет. Шестого мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал Евровидения фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Против самого Дмитрия Киселева Киев ввел персональные санкции еще сентябре 2015 года.

"Нужно хорошо помнить историю, чтобы сейчас предсказать реакцию Запада на беспрецедентное давление украинских властей в отношении российских СМИ. Когда на Украине убили двух российских тележурналистов, Европа просто промолчала. Вероятнее всего, серьезной реакции не стоит ждать и сейчас. Но это не значит, что Россия не должна заявлять о действиях Киева, нарушениях им международных законов. Такие обращения делать нужно всегда.

Для Европы не новость то, что происходит на Украине с российскими журналистами. Данность в том, что на Западе это воспринимается как естественный процесс — ничего экстраординарного они в этом не усматривают. «Демократические ценности» и «свобода слова», в интерпретации Запада — это преимущества и блага, рассчитанные «только для своих». Это не то что двойные стандарты, а принцип жизни. Нечто само собой разумеющееся. Там, где европейские журналисты имеют все права, российских априори можно лишать даже элементарных свобод. Украина в своем стремлении приобщиться к «европейским ценностям» активно эти принципы постигает", — заключает Андрей Суздальцев.