Вилкул: Граждане Украины хотят отставки Вятровича

По словам народного депутата, люди на местах выступают против вандализма памятников героям Великой Отечественной войны и отмены празднования Дня Победы, а также запретов на фильмы и книги о войне. «То, что на марш героев войны вышли миллионы людей в разных городах Украины — яркое тому свидетельство», — сказал Вилкул.

По мнению оппозиционера, политика власти направлена на системное уничтожение национальной памяти украинцев. И есть даже конкретный человек, который занимается этой разрушительной работой — Владимир Вятрович

«Гуманитарные вопросы, такие как история, религия, межнациональные отношения, вопросы языка — являются более болезненными для населения, чем даже экономические и социальные. Спекулирование властей на этих вопросах разделяет общество больше, чем другие проблемы», — заявил депутат с трибуны Верховной Рады.

Как сказал политик, этими вещами и занимается на протяжении последних четырех лет директор Института национальной памяти.