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Вилкул: Граждане Украины хотят отставки Вятровича
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Вилкул: Граждане Украины хотят отставки Вятровича 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Миллионы людей в Украине против политики правительства, которая направлена на переписывание истории государства. Абсолютное большинство людей не согласны с тем, чтобы страну искусственно превратили в радикально-националистический анклав», — заявил нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул на заседании Верховной Рады Украины.
По словам народного депутата, люди на местах выступают против вандализма памятников героям Великой Отечественной войны и отмены празднования Дня Победы, а также запретов на фильмы и книги о войне. «То, что на марш героев войны вышли миллионы людей в разных городах Украины — яркое тому свидетельство», — сказал Вилкул.
По мнению оппозиционера, политика власти направлена на системное уничтожение национальной памяти украинцев. И есть даже конкретный человек, который занимается этой разрушительной работой — Владимир Вятрович.
«Гуманитарные вопросы, такие как история, религия, межнациональные отношения, вопросы языка — являются более болезненными для населения, чем даже экономические и социальные. Спекулирование властей на этих вопросах разделяет общество больше, чем другие проблемы», — заявил депутат с трибуны Верховной Рады.
Как сказал политик, этими вещами и занимается на протяжении последних четырех лет директор Института национальной памяти.
«Люди требуют убрать этого господина, который пытается промыть мозги украинцам и переписать историю. Против его националистической пропаганды выступили даже в Конгрессе США», — резюмировал он.
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