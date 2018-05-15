Михеев: Задержание Вышинского готовилось под открытие Крымского моста

Свое мнение по поводу мотива задержания и перспектив данного дела выразил российский политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев

«Вся эта операция по задержанию Вышинского была специально приурочена ко дню открытия Крымского моста, в котором будет принимать участие президент России Владимир Путин . В СБУ заявили о том, что они якобы раскрыли какую-то российскую медиасеть, но на самом деле это идиотизм и абсолютно ублюдочные заявления. Они не могут ничего сделать, и по традиции отыгрываются на журналистах. Они действуют четко в рамках бандеровской идеологии», — считает эксперт.

По мнению Михеева, перспективы этого дела пока не ясны, поскольку, если СБУ заявила о том, что раскрыли целую сеть медиаструктур, то это может затянуться надолго. Все это говорит о том, что на Украине нет никакой свободы слова, считает эксперт.

«Все эти рейтинги, в которых Украина поднимается по уровню свободы слова подставные. В экономике можно все измерить цифрами, а здесь создается почва политического влияния. Можно посмотреть, кто составляет эти рейтинги, кто эти люди, и все станет понятно», — заключил он.