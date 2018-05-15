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В России рассказали о судьбе украинских дельфинов
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В России рассказали о судьбе украинских дельфинов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что почти все дельфины, служившие в Военно-морских силах Украины, были проданы частным компаниями или умерли еще до 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Белик отметил, что заявления Киева о гибели дельфинов после присоединения Крыма к РФ — всего лишь попытка «замести следы халатного отношения к животным». По словам парламентария, дельфинов продавали в частные руки из-за нехватки денег на содержание.
По его данным, с 1995-го по 2014 год боевые дельфины, доставшиеся Украине после распада СССР, были куплены частными дельфинариями и не занимались боевой подготовкой: их якобы использовали только для выступлений и дельфинотерапии.
«Именно при Украине спецназ дельфинов «сменил мечи на плуги», — подчеркнул депутат.
Ранее постред Петра Порошенко Борис Бабин рассказал «Обозревателю», что после присоединения Крыма к России боевые дельфины из Севастополя, принадлежавшие ВМС Украины, «отказались подчиняться» россиянам, перестали есть и погибли от голода. По его словам, многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, «отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже».
Подготовкой боевых дельфинов раньше занимались военные в Сан-Диего (США) и Севастополе. В Крыму дельфинов тренировали для борьбы с боевыми пловцами, подрыва кораблей и поиска оружия.
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