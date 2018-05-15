В России рассказали о судьбе украинских дельфинов

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что почти все дельфины, служившие в Военно-морских силах Украины , были проданы частным компаниями или умерли еще до 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик отметил, что заявления Киева о гибели дельфинов после присоединения Крыма РФ — всего лишь попытка «замести следы халатного отношения к животным». По словам парламентария, дельфинов продавали в частные руки из-за нехватки денег на содержание.

По его данным, с 1995-го по 2014 год боевые дельфины, доставшиеся Украине после распада СССР, были куплены частными дельфинариями и не занимались боевой подготовкой: их якобы использовали только для выступлений и дельфинотерапии.

«Именно при Украине спецназ дельфинов «сменил мечи на плуги», — подчеркнул депутат.

Ранее постред Петра Порошенко Борис Бабин рассказал «Обозревателю», что после присоединения Крыма к России боевые дельфины из Севастополя , принадлежавшие ВМС Украины, «отказались подчиняться» россиянам, перестали есть и погибли от голода. По его словам, многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, «отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже».