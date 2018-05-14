Концерт ко Дню Победы организовали для пенсионеров Пресненского района

В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 11 мая состоялся творческий концерт, приуроченный ко Дню Победы.

Она добавила, что выступление прошло с большим успехом. Гости подпевали артистам и вспоминали знакомые строки из стихотворений.