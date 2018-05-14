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Концерт ко Дню Победы организовали для пенсионеров Пресненского района
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Концерт ко Дню Победы организовали для пенсионеров Пресненского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 20 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 11 мая состоялся творческий концерт, приуроченный ко Дню Победы.
— В нашем учреждении выступили актеры Московского драматического театра художественной публицистики под руководством Елены Живейновой с программой «Поклонимся великим тем годам». Артисты прочли отрывки из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского, стихотворения фронтовиков и исполнили песни военных лет, — рассказала аккомпаниатор учреждения Татьяна Пивоварова.
Она добавила, что выступление прошло с большим успехом. Гости подпевали артистам и вспоминали знакомые строки из стихотворений.
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