Концерт ко Дню Победы организовали для пенсионеров Пресненского района 

В филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 11 мая состоялся творческий концерт, приуроченный ко Дню Победы.
— В нашем учреждении выступили актеры Московского драматического театра художественной публицистики под руководством Елены Живейновой с программой «Поклонимся великим тем годам». Артисты прочли отрывки из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского, стихотворения фронтовиков и исполнили песни военных лет, — рассказала аккомпаниатор учреждения Татьяна Пивоварова.
Она добавила, что выступление прошло с большим успехом. Гости подпевали артистам и вспоминали знакомые строки из стихотворений.