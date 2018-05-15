Донецкая фильтровальная станция снова оказалась в зоне обстрела

ДОНЕЦК , 15 мая — РИА Новости . Территория Донецкой фильтровальной станции снова попала под обстрел, заявили во вторник в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

"В ночное время суток 14 и 15 мая Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне обстрелов. Повреждено остекление здания реагентного хозяйства, административно-бытового корпуса", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По информации предприятия, во вторник сотрудники ОБСЕ отказались сопровождать сменный персонал, «поэтому ночная смена остается работать на вторые сутки».

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.