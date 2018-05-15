Сенатор от Крыма прокомментировал создание украинской патрульной полиции 

Она собирается работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом. Цеков называет методы этой структуры репрессивными, а задачи — карательными. Об этом сообщает «РТ».
«Сейчас пошли дальше: создали патрульную полицию. Задача одна: карательная. Известно, что они пристально наблюдают за происходящим в Крыму, по отношению к крымчанам применяют репрессивные методы при пересечении границы», — сказал сенатор.
При этом, Цеков уверен, что часть выделенных средств на создание полиции все равно разворуют из-за того, что на Украине высокий уровень коррупции.
«ФедералПресс» напоминает, что глава расположенного в Киеве «постпредства президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин рассказал, что украинские боевые дельфины погибли в Крыму, не подчинившись российским военным.