Сенатор от Крыма прокомментировал создание украинской патрульной полиции

Она собирается работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом . Цеков называет методы этой структуры репрессивными, а задачи — карательными. Об этом сообщает «РТ».

«Сейчас пошли дальше: создали патрульную полицию. Задача одна: карательная. Известно, что они пристально наблюдают за происходящим в Крыму, по отношению к крымчанам применяют репрессивные методы при пересечении границы», — сказал сенатор.

При этом, Цеков уверен, что часть выделенных средств на создание полиции все равно разворуют из-за того, что на Украине высокий уровень коррупции.