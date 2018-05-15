Из СИЗО в Раду: Савченко хочет работать депутатом под конвоем

Об этом Савченко заявила сегодня на заседании суда.

«Я, как народный депутат, буду вынуждена писать заявление на предоставление моей семье охраны из-за угроз в их адрес», — сказала она.

Она также попросила позволить ей выполнять работу народного депутата, даже под конвоем.

«Я требую, чтобы мне обеспечили возможность выполнять работу народного депутата. Пусть меня возят из СИЗО в Раду под конвоем, пусть стоят под дверями», — говорит Савченко.

15 мая в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко.

Сторона обвинения настаивает на том, что Савченко может влиять на свидетелей, если ей изменят меру пресечения с содержания под стражей.