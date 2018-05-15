Из СИЗО в Раду: Савченко хочет работать депутатом под конвоем 

Об этом Савченко заявила сегодня на заседании суда.
«Я, как народный депутат, буду вынуждена писать заявление на предоставление моей семье охраны из-за угроз в их адрес», — сказала она.
Она также попросила позволить ей выполнять работу народного депутата, даже под конвоем.
«Я требую, чтобы мне обеспечили возможность выполнять работу народного депутата. Пусть меня возят из СИЗО в Раду под конвоем, пусть стоят под дверями», — говорит Савченко.
15 мая в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко.
Сторона обвинения настаивает на том, что Савченко может влиять на свидетелей, если ей изменят меру пресечения с содержания под стражей.
Надежду Савченко подозревают в организации теракта. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о неопровержимых доказательствах того, что Савченко планировала организовать взрыв в парламенте. Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест.