Сенатор Джабаров осудил СБУ из‐за операции против РИА «Новости Украина» 

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал действия украинских силовиков, которые 15 мая ворвались в офис РИА «Новости Украина». Войну с журналистами сенатор назвал «последним делом», сообщило РИА ФАН.
Джабаров отметил, что государство, которое позволяет подобные вещи по отношению к представителям СМИ, «обречено на самоуничтожение», поскольку борется с «правдой и объективной информацией».
«Украинские журналисты, которые работают в Москве, пусть они иногда даже и являются авторами провокационных репортажей, остаются неприкосновенными фигурами. Они продолжают бывать гостями наших центральных телеканалов, и пусть их точка зрения не всегда нам нравится, мы даем им право высказать свою позицию», — сказал сенатор.
Представитель Совфеда добавил, что произошедшее должны осудить в совете Европы и в Европейском союзе журналистов. По мнению Джабарова, когда в стране устанавливается диктатура, власть воюет с журналистами, чтобы внутренняя жизнь страны не превратилась в достояние общественности.
Законодатель не исключил, что после случившегося Россия вызазит протест Украине и будет добиваться объяснений и извинений от Киева.
Тем временем в Службе безопасности Украины подтвердили проведение обысков в киевском офисе РИА «Новости Украина». В соцсетях пресс-секретарь СБУ рассказала о задержании его руководителя.