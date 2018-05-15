Сенатор Джабаров осудил СБУ из‐за операции против РИА «Новости Украина»

Джабаров отметил, что государство, которое позволяет подобные вещи по отношению к представителям СМИ, «обречено на самоуничтожение», поскольку борется с «правдой и объективной информацией».

«Украинские журналисты, которые работают в Москве , пусть они иногда даже и являются авторами провокационных репортажей, остаются неприкосновенными фигурами. Они продолжают бывать гостями наших центральных телеканалов, и пусть их точка зрения не всегда нам нравится, мы даем им право высказать свою позицию», — сказал сенатор.

Представитель Совфеда добавил, что произошедшее должны осудить в совете Европы и в Европейском союзе журналистов. По мнению Джабарова, когда в стране устанавливается диктатура, власть воюет с журналистами, чтобы внутренняя жизнь страны не превратилась в достояние общественности.

Законодатель не исключил, что после случившегося Россия вызазит протест Украине и будет добиваться объяснений и извинений от Киева.