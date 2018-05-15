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Сенатор Джабаров осудил СБУ из‐за операции против РИА «Новости Украина»
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Сенатор Джабаров осудил СБУ из‐за операции против РИА «Новости Украина» 

360tv.ru 46 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал действия украинских силовиков, которые 15 мая ворвались в офис РИА «Новости Украина». Войну с журналистами сенатор назвал «последним делом», сообщило РИА ФАН.
Джабаров отметил, что государство, которое позволяет подобные вещи по отношению к представителям СМИ, «обречено на самоуничтожение», поскольку борется с «правдой и объективной информацией».
«Украинские журналисты, которые работают в Москве, пусть они иногда даже и являются авторами провокационных репортажей, остаются неприкосновенными фигурами. Они продолжают бывать гостями наших центральных телеканалов, и пусть их точка зрения не всегда нам нравится, мы даем им право высказать свою позицию», — сказал сенатор.
Представитель Совфеда добавил, что произошедшее должны осудить в совете Европы и в Европейском союзе журналистов. По мнению Джабарова, когда в стране устанавливается диктатура, власть воюет с журналистами, чтобы внутренняя жизнь страны не превратилась в достояние общественности.
Законодатель не исключил, что после случившегося Россия вызазит протест Украине и будет добиваться объяснений и извинений от Киева.
Тем временем в Службе безопасности Украины подтвердили проведение обысков в киевском офисе РИА «Новости Украина». В соцсетях пресс-секретарь СБУ рассказала о задержании его руководителя.
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