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Кремль назвал возмутительными действия украинских силовиков против канала RT
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Кремль назвал возмутительными действия украинских силовиков против канала RT 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
«Возмутительные действия» силовых структур Украины в отношении телеканала RT в Киеве требуют самой жесткой реакции международных организаций, так как украинская сторона постоянно нарушает принцип свободы слова. Об этом, как сообщил «Интерфакс», заявил пресс‐секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, подобное поведение Украины противоречит всем нормам и правилам.
Песков подчеркнул, что Москва будет «с нетерпением ждать жесткой и бескомпромиссной реакции» международных организаций.
«В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительным и вопиющим», — сказал Песков.
Он отметил, что украинские правоохранители уже не первый раз притесняют журналистов, «подавляя свободу слова и СМИ». Песков добавил, что Москва, безусловно, примет ответные меры, но какие конкретно — станет понятно после детального изучения ситуации.
15 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на киевский офис телеканала совершено нападение. По ее словам, сайт больше не обновляется, а сотрудники перестали выходить на связь.
В то же время сотрудники СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина». Журналистка, которая в этот момент находилась в редакции, также не отвечает на телефон.
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