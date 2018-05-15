Савченко рассказала о поступающих её родным и близким угрозах

Об этом сообщает «112 Украина ».

По словам Савченко, свидетели по её делу находятся под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) и их вынуждают выполнять работу данного ведомства.

«Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу как агенты… В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, относительно моей семьи», — сказала она.

В связи с этими фактами Савченко попросила предоставить её родным и близким государственную охрану.

«В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников, в дальнейшем свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО (Государственная служба охраны. — RT). Попрошу выделить охрану моим близким — как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и его семье угрожает опасность», — добавила политик.

Ранее сообщалось, что арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг.