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Савченко рассказала о поступающих её родным и близким угрозах
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Савченко рассказала о поступающих её родным и близким угрозах 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявила, что её родным и близким угрожают.
Об этом сообщает «112 Украина».
По словам Савченко, свидетели по её делу находятся под давлением Службы безопасности Украины (СБУ) и их вынуждают выполнять работу данного ведомства.
«Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу как агенты… В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия относительно моих помощников, относительно моей семьи», — сказала она.
В связи с этими фактами Савченко попросила предоставить её родным и близким государственную охрану.
«В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников, в дальнейшем свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО (Государственная служба охраны. — RT). Попрошу выделить охрану моим близким — как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и его семье угрожает опасность», — добавила политик.
Ранее сообщалось, что арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг.
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