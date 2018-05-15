Москалькова взяла на контроль ситуацию с задержанием главреда «РИА Новости — Украина»

"Уполномоченный по правам человека в РФ немедленно связалась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, и она обещала в течение часа выяснить, за что задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Вышинского и где он находится", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Москалькова взяла ситуацию под контроль.