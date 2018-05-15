МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой в связи с задержанием в Киеве главреда "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ немедленно связалась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, и она обещала в течение часа выяснить, за что задержали корреспондента РИА Новости Кирилла Вышинского и где он находится", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Москалькова взяла ситуацию под контроль.
Ранее во вторник пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила проведение обысков в бюро агентства «РИА Новости — Украина» и задержание его главного редактора. Одновременно с этим СБУ выступила с заявлением, в котором сообщила «о раскрытии сети медиастуктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны» против Киева.