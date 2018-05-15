Журналистка «Эха Москвы» отреагировала на обыски в киевском офисе РИА «Новости»

«Какой-то адок происходит с сотрудниками РИА в Киеве. Все понимаю про отношение к их работе, но СБУ что перегибает палку. Меня сейчас закидают какашками, но нельзя вламываться в редакции. Даже если вы знаете, что сотрудники этих редакций работают на вашего врага. Так вы ничем не будете отличаться от всяких «ДНР» и «ЛНР», которые журналистов в подвалы пихали», — написала журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэрв Telegram.

Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокировании работы сотрудников телеканала на Украине.