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Журналистка «Эха Москвы» отреагировала на обыски в киевском офисе РИА «Новости»
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Журналистка «Эха Москвы» отреагировала на обыски в киевском офисе РИА «Новости» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр заявила, что происходящее с журналистами РИА «Новости» в Киеве — это «адок», и СБУ перегибает палку.
«Какой-то адок происходит с сотрудниками РИА в Киеве. Все понимаю про отношение к их работе, но СБУ что перегибает палку. Меня сейчас закидают какашками, но нельзя вламываться в редакции. Даже если вы знаете, что сотрудники этих редакций работают на вашего врага. Так вы ничем не будете отличаться от всяких «ДНР» и «ЛНР», которые журналистов в подвалы пихали», — написала журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэрв Telegram.
Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве; находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о блокировании работы сотрудников телеканала на Украине.
Позже служба безопасности Украины заявила о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.
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