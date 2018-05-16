Кремль анонсировал скорый ответ на произвол украинских силовиков

Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что безусловно — Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал представитель Кремля.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В ведомстве уточнили, что визит спецслужб прошел в рамках следственных действий в отношении медиа, «подконтрольных России». Позже в тот же день стало известно о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

МИД России сочли произволом действия Киева в отношении сотрудников СМИ. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.

9 мая стало известно, что СБУ выдворила журналисток российских телеканалов (Первого канала и телеканала «Россия»), готовивших репортаж о праздновании Дня Победы. Как заявили в ведомстве, материалы, над которыми работали репортеры, «планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».