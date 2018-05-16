Ещё
Кремль анонсировал скорый ответ на произвол украинских силовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль анонсировал скорый ответ на произвол украинских силовиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Москва категорически не приемлет противоправных действий в отношении российских граждан, в том числе со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 16 мая.
«Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что безусловно — Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал представитель Кремля.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В ведомстве уточнили, что визит спецслужб прошел в рамках следственных действий в отношении медиа, «подконтрольных России». Позже в тот же день стало известно о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
В МИД России сочли произволом действия Киева в отношении сотрудников СМИ. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.
9 мая стало известно, что СБУ выдворила журналисток российских телеканалов (Первого канала и телеканала «Россия»), готовивших репортаж о праздновании Дня Победы. Как заявили в ведомстве, материалы, над которыми работали репортеры, «планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза249
В заброшенном морге Москвы нашли останки17
Москва направила Киеву две ноты77
Боец «Азова» объяснил отказ пожать руку Порошенко32
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
13:01
Кремль пригрозил Киеву ответом на действия СБУ
Политика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение