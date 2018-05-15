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Россия ответит взаимностью на действия СБУ против журналистов
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Россия ответит взаимностью на действия СБУ против журналистов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Украина.ру
Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия Службы безопасности Украины против РИА Новости — Украина, но сначала нужна более детальная информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее СБУ заявила, что проводит следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных РФ». Во вторник сотрудники ведомства ворвались в офис РИА Новости в Киеве, после чего журналисты перестали выходить на связь. Также стало известно о задержании корреспондента Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев ранее заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост.
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