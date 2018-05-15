Лавров: Действия Украины в отношении журналистов неприемлемы

«Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, мы будем требовать доступа к нашим гражданам. Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине , либо сами ограничивают их деятельность», — отметил Лавров.

15 мая утром сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском. В офисе находилась дежурная журналистка, которая перестала выходить на связь.

"Ресурс с нами юридически не связан, но является нашим информационным партнером, — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Twitter. — Через полчаса после задержания Вышинского были заблокированы телефоны сотрудников редакции. Что там произошло или происходит — точно не знаем".

Также она подчеркнула, что таким образом «Киев решил отомстить за Крымский мост».

Это далеко не первый раз, когда украинская сторона предпринимает необоснованные действия против российских журналистов. Так, в мае 2015 года было отказано в аккредитации при органах государственной власти Украины 115 российским СМИ. На Украине запрещена трансляция российских телеканалов. Десятки раз украинские пограничники отказывали российским журналистам во въезде. Все это происходит, несмотря на призывы ОБСЕ и Управления по правам человека ( УВКПЧ ООН тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Россия «примет меры взаимности» в ответ на действия СБУ, но не раньше, чем станет ясна картина происходящего.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", — подчеркнул Песков.