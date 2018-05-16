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Кремль заявил о возможных ответных мерах на действия против «РИА Новости Украина»
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Кремль заявил о возможных ответных мерах на действия против «РИА Новости Украина» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет действий в отношении ее граждан, подобных действиям СБУ против журналистов российских СМИ, передает РИА «Новости».
«Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал Песков.
Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе «РИА Новости Украина», в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и в доме главы представительства «РИА Новости на Украине» Андрея Бородина.
По подозрению в госизмене СБУ задержала руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. По информации спецслужбы, Вышинский для проведения подрывной деятельности якобы получал из России ежемесячное финансирование в сумме €50 тыс. Позднее адвокат журналиста сообщил, что Вышинского этапируют в Херсон, где располагается офис так называемой «прокуратуры автономной республики Крым», которая продолжает действовать после воссоединения полуострова с Россией. Там журналисту выберут меру пресечения.
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