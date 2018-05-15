Неизвестные ворвались в офис RT в Киеве 

Неизвестные ворвались в офис RToday в Киеве, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.
«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», написала Симоньян.
Ранее СБУ сообщила, что проводит следственные действия в офисе «РИА Новости-Украина в украинской столице, задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила агентству «Интерфакс», что это связано с раскрытием «деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». Якобы, Россия использовала СМИ для ведения гибридной информационной войны против Украины.