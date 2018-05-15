Госдума отреагировала на призыв главы МИД Украины не ехать на ЧМ‐2018

«Если господин Климкин делает такие заявления и гарантирует нам провокации, не сам ли он их готовит? Я думаю, что наши государственные структуры изучат его высказывания и отреагируют», — сказал депутат.

Свищев отметил, что Климкину следует прежде всего подумать о самих украинских болельщиках, которые годами ждут столь грандиозное событие в мире спорта. «Пугать их страшилками не подобает уровню руководителя такого ведомства», — добавил парламентарий.

Ранее МИД Украины опубликовал в своем Twitter заявление Климкина относительно ЧМ-2018 в России. В нем говорилось, что «провокации на мундиале гарантированы, а безопасность там никем не защищена».