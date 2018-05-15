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Госдума отреагировала на призыв главы МИД Украины не ехать на ЧМ‐2018
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Госдума отреагировала на призыв главы МИД Украины не ехать на ЧМ‐2018 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что государственные структуры России должны проанализировать и отреагировать на заявление главы МИД Украины Павла Климкина. Ранее министр призвал украинцев отказаться от поездки на грядущий чемпионат мира по футболу, передает RT.
«Если господин Климкин делает такие заявления и гарантирует нам провокации, не сам ли он их готовит? Я думаю, что наши государственные структуры изучат его высказывания и отреагируют», — сказал депутат.
Свищев отметил, что Климкину следует прежде всего подумать о самих украинских болельщиках, которые годами ждут столь грандиозное событие в мире спорта. «Пугать их страшилками не подобает уровню руководителя такого ведомства», — добавил парламентарий.
Ранее МИД Украины опубликовал в своем Twitter заявление Климкина относительно ЧМ-2018 в России. В нем говорилось, что «провокации на мундиале гарантированы, а безопасность там никем не защищена».
11 мая официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян также призвал граждан не ехать в Россию на чемпионат мира. По его словам, речь идет не только об украинском патриотизме, но и «об уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии России».
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