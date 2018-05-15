Ещё
Украина раскрыла «заговор СМИ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина раскрыла «заговор СМИ» 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины раскрыла деятельность «подконтрольной России сети медиаструктур». Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила официальный представитель ведомства Елена Гитлянская.
По ее словам, СБУ установила, что Москва использовала эти «медиаструктуры» в рамках «гибридной информационной войны» против Украины.
Гитлянская отметила, что в данный момент следственные действия все еще ведутся, так что детали спецоперации она сообщит позднее. Тем не менее она подчеркнула, что обыски проходят в том числе в офисе РИА Новости Украина, а руководитель агентства задержан.
«Мы обнародуем обоснованную доказательную базу по завершении следственных действий», — уточнила она, призвав журналистов подождать несколько часов.
Накануне СБУ отчиталась о предотвращении похищения россиянина спецслужбами РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что их российские коллеги намеревались вернуть на свою территорию мужчину, который сбежал на Украину из-за несогласия с «агрессивной политикой Кремля».
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер муж Аллегровой20
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен249
Пока вы спали: кто назначил предателя России147
Иллюзия разврата18
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян500
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:12
Путин рассказал о работе с Собчаком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение