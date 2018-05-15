Украина раскрыла «заговор СМИ»

По ее словам, СБУ установила, что Москва использовала эти «медиаструктуры» в рамках «гибридной информационной войны» против Украины

Гитлянская отметила, что в данный момент следственные действия все еще ведутся, так что детали спецоперации она сообщит позднее. Тем не менее она подчеркнула, что обыски проходят в том числе в офисе РИА Новости Украина, а руководитель агентства задержан.

«Мы обнародуем обоснованную доказательную базу по завершении следственных действий», — уточнила она, призвав журналистов подождать несколько часов.

Накануне СБУ отчиталась о предотвращении похищения россиянина спецслужбами РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что их российские коллеги намеревались вернуть на свою территорию мужчину, который сбежал на Украину из-за несогласия с «агрессивной политикой Кремля».